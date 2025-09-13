به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جشن خرمن یکی از جشن‌های سنتی شمال ایران است که مردان شرکت کننده در آن به اجرای برنامه‌های آیینی، چون سرنا نوازی، خرمن کوبی (جینگا)، شکرگزاری و نیایش و رقص خرمن می‌پردازند.

برگزاری ورزش‌های بومی محلی مانند مسابقات کشتی، طناب کشی، پاچوب بازی، قیش بازی، لافندبازی، موسیقی محلی، نمایشگاه صنایع دستی و خواندن دو رکعت نماز شکرانه از جمله مراسم این جشن است.

در مازندران، سنت‌های خاصی وجود دارد که به جا مانده از تاریخ کهن این مرز و بوم است و امروز دیدن برخی از این سنت‌ها و آیین‌ها تبدیل به رویا شده است.

دیدن اسب، لیفا، فیه و خرمن کوبی سنتی در مزارع و شالیزار‌های مازندران برای نسل جوان جلوه‌ای خاص دارد.

جشن خرمن مازندران از آداب قدیمی و سنتی شالیکاران و کشاورزان این دیار برای شکرگزاری، شادمانی و احیای فرهنگ بومی است.

شهرستان ساری با دارا بودن روستا‌های زیادی از نعمت زمین‌های شالیزاری برخوردار است و همه ساله جشن خرمن در آن برگزار می‌شود.

این بار اهالی روستای تاکام از بخش کلیجانرستاق ساری دور هم جمع شدند و به شکرانه برداشت برنج و همراه با عنوان جشن عید مردگان از نعمت‌های الهی قدردانی کردند.