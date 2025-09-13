به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه، چند شب گذشته ۵ مجرم سابقه دار کوی ولیعصر، در ساعت یک بامداد با چاقو و قمه کشی بایکدیگر درگیر و با عربده کشی موجب رعب و وحشت مردم شده بودند، گفت: دو نفر از این جمع، چند ساعت پس از درگیری دستگیر شدند و به سزای اعمال خود رسیدند.

سردار نجفی افزود: به مردم استان همدان قول داده‌ایم، هر خلافکاری را که برای مردم نا امنی ایجاد کند و مردم را مورد آزار و اذیت قرار دهد، عاقبتش دستگیری، محاکمه و زندان خواهد بود.

او همچنین از مردم خواست در صورت مواجهه با اراذل و اوباش با ۱۱۰ تماس بگیرند.