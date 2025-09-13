پخش زنده
امروز: -
بیش از ۴۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، از یک دستگاه خودرو در شهرستان بردسکن کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بردسکن با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از طریق محورهای این شهرستان مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.
سرهنگ مهدی حسنزاده افزود: ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه پژو ۴۰۵ را که از استانهای جنوبی به مقصد استانهای شمالی در حرکت بود، متوقف و در بازرسی از آن، مقدار ۴۷ کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانهای جاساز شده بود، را کشف کردند.
او با اشاره به دستگیری راننده خودرو و معرفی متهم به مراجع قضایی، تصریح کرد: مبارزه بیامان با مواد مخدر یکی از ماموریتهای مهم پلیس محسوب میشود و شهروندان با اعلام موارد مشکوک به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، میتوانند پلیس را در این زمینه یاری کنند.