به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بردسکن با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از طریق محور‌های این شهرستان مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده افزود: ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه پژو ۴۰۵ را که از استان‌های جنوبی به مقصد استان‌های شمالی در حرکت بود، متوقف و در بازرسی از آن، مقدار ۴۷ کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود، را کشف کردند.

او با اشاره به دستگیری راننده خودرو و معرفی متهم به مراجع قضایی، تصریح کرد: مبارزه بی‌امان با مواد مخدر یکی از ماموریت‌های مهم پلیس محسوب می‌شود و شهروندان با اعلام موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، می‌توانند پلیس را در این زمینه یاری کنند.