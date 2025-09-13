پخش زنده
امروز: -
دویست تَن از دختران مددجوی کمیته امداد هرمزگان به اردوی زیارتی، علمی و مهارتی مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فاس، معاون فرهنگی کمیته امداد هرمزگان گفت: این مددجویان با پنج دستگاه اتوبوس به مدت ۶ روز به اردوی آموزشی و زیارتی اعزام شدند.
احسان احمدی افزود: برای اعزام این مددجویان بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات امور فرهنگی هزینه شده است.
وی گفت: هدف از برگزاری این اردو را ارائه آموزشهای علمی، مهارتهای کاربردی و توانمندسازی جمعیت هدف رده سنی ۲۳ تا ۳۸ سال برای ورود به فعالیتهای اقتصادی است.
بیشتربخوانید:برپایی موکب بخش شمیل در مشهد مقدس