به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بانک مرکزی اعلام کرد: تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق مالی اسلامی دولتی در ۲۵ شهریور سال جاری خواهد بود.

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند.

کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و این اوراق را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.