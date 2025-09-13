پخش زنده
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: نتیجه چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بانک مرکزی اعلام کرد: تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق مالی اسلامی دولتی در ۲۵ شهریور سال جاری خواهد بود.
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند.
کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و این اوراق را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.