ماجرای یک گروه آمریکایی در غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲- ۱۶:۵۶
شهادت ۷۰ فلسطینی در غزه از بامداد امروز

شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۶۵۶ هزار نفر رسید

ادامه نسل کشی در غزه

برچسب ها: غزه ، نیروهای آمریکایی
