دادگاه حکمیت ورزش با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران، دستور توقف محرومیت دروازه‌بان تراکتور را صادر کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس بخش داوری تجدیدنظر دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در نامه‌ای خطاب به فدراسیون فوتبال ایران درخواست توقف رأی محرومیت علیرضا بیرانوند را که وکیل وی از این دیوان داوری درخواست کرده بود، پذیرفته شده اعلام کرد و با ارسال نامه‌ای رسمی خواستار توقف این محرومیت شد.

پس از آنکه علیرضا بیرانوند به دلیل فسخ قراردادش با پرسپولیس و پیوستن به تراکتور توسط کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال ۴ ماه از حضور در تمام میادین ورزشی محروم شد، دروازه‌بان ملی‌پوش سرخ‌پوشان تبریزی با همکاری باشگاهش این پرونده را به دادگاه عالی ورزش (CAS) بُرد تا از این طریق بتواند رأی فدراسیون فوتبال را بشکند.

به موجب درخواست باشگاه تراکتور از دادگاه عالی ورزش و ارسال این نامه، حکم کمیته استیناف ایران مبنی بر محرومیت بیرانوند که ۸ مرداد صادر شده بود، تعلیق و متوقف می‌شود.

دادگاه CAS از فدراسیون خواست حکم محرومیت دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور را تا زمان صدور رأی نهایی پرونده در این دادگاه متوقف و تعلیق کند.