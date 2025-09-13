به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،صنعتی افزود: می‌توانیم با برخورداری از زیرساخت‌های استان نظیر باشگاه ورزشی گهر زمین سیرجان، مجموعه ورزشی ارگ جدید و باشگاه‌های فعال در شهر کرمان میزبان مسابقات کشوری و منطقه ای باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش زیبایی، درساژ و شوی سواره نقش تاثیرگذاری در جذب خانواده‌ها به اسب و ورزش سوارکاری دارند و تاثیری که در بحث افزایش نشاط اجتماعی و در پی آن رشد امید به زندگی در جامعه است، تلاش می‌کنیم در این بخش فعالیت بیشتری داشته باشیم.

وی تعدد باشگاه‌های سوارکاری در سطح استان کرمان، وجود سه باشگاه استاندارد برای برگزاری رویدادهای کشوری در سطح شهر کرمان، تعداد زیاد اسب از نژادهای مختلف در استان کرمان، رشد رشته پرش در شهر کرمان و رشته‌های زیبایی شوی سواره و دستگردان در شهرستان‌های استان به ویژه رفسنجان، سیرجان، جیرفت، زرند و بخش‌های چترود، هوتک و جوپار را از نقاط قوت سوارکاری در استان کرمان عنوان کرد.

وی از برگزاری یک رویداد شوی سواره و دستگردان دیگر طی بیست و هفتم و بیست و هشتم شهریور ماه در شهرستان سیرجان خبر داد.

صنعتی همچنین،عدم توجه به همه رشته‌های زیر مجموعه در استان و تمرکز بر رشته‌های مشخص، عدم توجه به بحث آموزش و کوتاهی در جذب نیروهای جوان برای حضور مستمر در دوره‌های آموزشی، عدم توجه و رسیدگی به امور پیشکسوتان (که به واقع چراغ راه حرکت هر رشته‌ای هستند)، جمعیت کم مربیان آموزش دیده فدراسیونی در سطح استان (که گله تمام روسای هیئت‌های شهرستانی است)، عدم توجه به نیاز شهرستان‌ها در برگزاری رویدادهای سایر رشته‌های این ورزش (که امکان برگزاری در شهرستان‌ها به لحاظ ساختاری آن وجود دارد)، عدم وجود ساختار اداری و دفتری برای هیئت در مرکز استان و شهرستان‌های استان، عدم وجود ساختار مشخص هیئت به ویژه استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود تجربی، علمی و تخصصی در گروه‌های مختلف جامعه هدف را از مهم ترین نقاط ضعف رشته سوارکاری در استان کرمان دانست.