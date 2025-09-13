به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه داوری ورزش در رسیدگی به پرونده فسخ بدون دلیل موجه بازیکن پیشین پرسپولیس، تا رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی، دستور موقتی را صادر کرد.

بر این اساس به اطلاع هواداران عزیز می‌رساند؛ در خصوص دعوای مطروحه در دیوان داوری ورزش (CAS) پس از صدور رای کمیته استیناف، بازیکن مورد اشاره با مطرح کردن موضوع ملی‌پوش بودن، تحصیل منافع ملی، نزدیکی به رقابت‌های جام جهانی و مواردی دیگر برای توقف اجرای دادنامه صادره کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خواهان دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی و تصمیم‌گیری قطعی دیوان داوری ورزش شد.

بدیهی است این دستور موقت، نافی فسخ غیرموجه و محکومیت وی نبوده و متعاقبا بنابر دعوای مطروحه باشگاه پرسپولیس و این بازیکن موضوع در دیوان داوری ورزش مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه باشگاه پرسپولیس بنا بر لایحه ارسالی به دیوان، به صراحت مخالفت خود را با توقف اجرای حکم اعلام کرده بود.

باشگاه پرسپولیس با اتکا به تمام توانایی‌ها، پتانسیل‌های قانونی و ظرفیت‌های حقوقی همان‌گونه که پرونده را به نحو شایسته‌ای در کمیته وضعیت و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پیگیری نمود، با همین رویه در دیوان داوری ورزش (CAS) تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد کرد.