پخش زنده
امروز: -
عمل تعویض دریچه ریوی قلب به روش مینیمال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دکتر محمد عباسی تشنیزی، متخصص جراحی قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: عمل تعویض دریچه ریوی قلب به روش مینیمال، یکی از اعمال جراحی منحصربهفرد در ایران است، که تاکنون در سطح دنیا هم انجام نشده است و کودکی ۹ ساله تخت این عمل جراحی قرار گرفت.
وی درباره مزایای روش جراحی مینیمال گفت: بیمار با این روش، دوره ریکاوری و بعد از عمل بسیار خوبی را پشت سر میگذراند و حداکثر بعد از پنح روز ترخیص میشود. علاوه بر این، میتواند بعد از ۴۸ ساعت به هر طرف که تمایل دارد بخوابد و هر نوع فعالیتی را به هر راحتی انجام دهد. در این عمل ریسک عفونت وجود ندارد و نسبت به روش باز کردن استرنوم درد کمتری دارد.
این متخصص جراحی قلب و عروق درباره معایب عمل جراحی به روش استرنوم هم گفت: در روش مرسوم استرنوم قفسه سینه از خط وسط باز میشود، که احتمال آسیب به بطن راست وجود دارد، ضمن اینکه خود استخوان جناق حدود سه ماه طول میکشد تا جوش بخورد. ولی در این روش کم تهاجمی استخوانی بریده نمیشود و از فضای بین دندهای وارد فضای مدیاستن میشویم. همچنین در روش استرنوم تا حدود چهار ماه امکان انجام فعالیتهای عادی برای بیمار امکان پذیر نیست و، چون جوش خوردن استرنوم به کندی صورت میگیرد و کودکان نیز بسیار فعالیت دارند میتواند برای کودک مخاطره انگیز باشد.