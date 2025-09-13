به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال گذشته ۳۲ هزار و ۱۰۰ تن گوشت قرمز تولید و علاوه بر تأمین نیاز استان، بخشی از نیاز استان تهران هم تامین شد.

سجاد چهرگانی افزود: قم در حوزه دام سبک و سنگین به خودکفایی رسیده و حتی بخشی از نیاز استان‌های همجوار را نیز تأمین می‌کند.

وی افزود: بازار دام قم به‌ویژه در محور قم – جعفرآباد به قطب تبادلات دام کشور تبدیل شده و نقش محوری در عرضه و نقل و انتقالات دام ایفا می‌کند.

چهرگانی گفت: رشد یک‌درصدی تولید گوشت قرمز در سال گذشته نشان‌دهنده پایداری و تثبیت تولید در این بخش است.

وی تأکید کرد: خودکفایی در تأمین گوشت استان و نقش قم به عنوان مرکز تبادلات کشوری، اهمیت این استان را در حوزه امنیت غذایی دوچندان کرده است.