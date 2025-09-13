پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از تولید بیش از ۳۲ هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال گذشته ۳۲ هزار و ۱۰۰ تن گوشت قرمز تولید و علاوه بر تأمین نیاز استان، بخشی از نیاز استان تهران هم تامین شد.
سجاد چهرگانی افزود: قم در حوزه دام سبک و سنگین به خودکفایی رسیده و حتی بخشی از نیاز استانهای همجوار را نیز تأمین میکند.
وی افزود: بازار دام قم بهویژه در محور قم – جعفرآباد به قطب تبادلات دام کشور تبدیل شده و نقش محوری در عرضه و نقل و انتقالات دام ایفا میکند.
چهرگانی گفت: رشد یکدرصدی تولید گوشت قرمز در سال گذشته نشاندهنده پایداری و تثبیت تولید در این بخش است.