اولین جلسه شورای اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری دانشگاه اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر اندیشکدههای حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این شورا گفت:اندیشکده حکمرانی با ایده استفاده از ظرفیت مدیران شکل گرفت.
حمزه صفر بیگی با اشاره به اینکه در شورای علمی نگاه این است از تمام سلایق استفاده شود افزود: مهمترین هدفی که دنبال شود نگاه نابی است که حضرت آقا دارند همه سلایق همه افکار که در این اندیشکده باشند چه مخالف چه موافق.
دبیر اندیشکدههای حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود این بیست و چهارمین استانی است که پژوهشکده در آن افتتاح میشود هر مشکلی در حوزه اندیشکده ارسال شود ما باتمام توان برای رفع مشکلات تلاش خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه اصفهان هم در این نشست با بیان اینکه هدف تشکیل این اندیشکده حکمرانی بر مسائل حال و آینده در زمینههای فرهنگی است گفت: کمک به برنامههای مطالعاتی و پژوهش از دیگر اهداف آن است.
رکنی زاده افزود: اندیشکده وظیفه سنگینی بر عهده دارد و آموزش از مهترین وطایف آن است.