آغاز مسابقات اسنوکر زیر ۲۱ سال کشور در تهران
شانزدهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر زیر ۲۱ سال با حضور ۱۲۸ ورزشکار در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، شانزدهمین دوره مسابقات اسنوکر زیر ۲۱ سال کشور امروز ۲۲ شهریور در آکادمی بیلیارد و اسنوکر فدراسیون، واقع در مجموعه ورزشی انقلاب، آغاز شد. این رقابتها تا ۲۸ شهریور ادامه دارد.
ابراهیم رجایی مسئول برگزاری مسابقات، رضا بادبان کادر اجرایی و حسین بیابانیمقدم سرداور این دوره از رقابتها است.
تیم داوری مسابقات از حسن اسماعیل زاده، معین نژادی، علی قهرمانی، کیا شهابی، احسان دهقان، هادی هدایتی، علی سپهر، محسن بنیادی، شبنم شفیعی نسب، پریسا حیدری، آیسان آقاساقلو و زهرا نیاسری تشکیل شده است.
در این دوره، ۱۲۸ ورزشکار از استانهای مختلف کشور به رقابت با یکدیگر میپردازند و در نهایت، نفرات برتر برای حضور در اردوهای آمادهسازی تیم ملی انتخاب خواهند شد.