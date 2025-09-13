به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده عالی دولت در مازندران در جلسه شورای اداری شهرستان ساری با انتقاد از برخی عملکرد‌های شورا‌های اسلامی استان به ویژه ساری، هشدار داد که در مدت باقی‌مانده از فعالیت شورای ششم، در صورت ادامه اختلافات و دعوا‌ها در هر شورایی و تلاش برای تغییر شهردار، آن شورا را منحل می‌کند

مهدی یونسی رستمی صراحتاً در اشارتی مهم و تاکیدی کم‌سابقه و بدون تعارف اعلام کرد که “مردم ما و به‌ویژه مرکز استان دیگر تحمل شوک در مورد شورا‌های اسلامی را ندارند که دقیقه به دقیقه شهردار عوض بکنیم”.

استاندار مازندران خطاب به اعضا شورای شهر ساری گفت: اگر قرار است شهردار انتخاب کنید؛ همان ابتدا انتخاب خوبی انجام دهید، ما آمدیم با برنامه‌ریزی که از قبل مشخص کردیم؛ به مردم بگوییم عملیاتی هستیم و عمل‌گراییم و به مردم قول می‌دهیم که دروغ نگفته و نخواهیم گفت.

یونسی رستمی با بیان اینکه شایسته مردم ما نیست که شاهد دعوا‌های شورا‌ها باشند و اینکه هر روز این شورا و آن شورا دعوا دارند؛ تاکید کرد که هشت ماه دیگر به انتخابات شورا‌ها باقی مانده است، شورا نمی‌تواند در عرض سه چهار ماه یک شهردار دیگر انتخاب کند و هر شورایی که این کار را بکند در هر جایی از استان که باشد، آن را منحل می‌کنم”.

دولت چهاردهم، کابینه کار است

او گریزی به فعالیت خود در استان زد و گفت که همان ابتدا آمدم و گفتم که ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه نیمه تمام در استان داریم و به دنبال آن رفتیم که در انبوهی از پروژه‌ها، طرح‌های اولویت‌دار را در مرحله نخست به سرانجام برسانیم و تاکنون نیز بیش از یک هزار طرح افتتاح شده است.

استاندار مازندران تأکید داشت که به جای پرداختن به حواشی و اینکه چنین و چنان شده است، به کار برای مردم بیندیشیم، کابینه دولت چهاردهم کابینه کار است و زمانی نیز کار ما درست است که ۳ میلیون و ۵۰۰ شهروند مازندرانی به ما نمره مثبت بدهند.

او اعلام کرد که مردم از ما کار، رفاه، برنامه‌ریزی، معیشت واقتصاد می‌خواهند، و وظیفه مسئولان این است که امکانات را در اختیار مردم قرار بدهند. اکنون مدیران توانمندی در استان داریم و هر فرماندار، مدیر و مدیرکل ما می‌توانند یک استاندار و معاون وزیر باشند.

روستا به روستا؛ برای حل مشکلات می‌روم

یونسی رستمی ادامه داد: من سخنگوی شما هستم باید دست به دست هم بدهیم و برای شهر کار کنیم و این توانمندی را داریم، استانی که از ریل خارج شده بود را وارد ریل کردیم و مردم به ما اعتماد دارند و نباید بگذاریم این اعتماد از بین برود.

او بیان کرد: به عنوان استاندار اکنون روستا به روستا می‌روم و با فرمانداران و دهیاران، و مردم می‌نشینیم تا مشکلات رفع شود، چون این حق مردم است و تا جایی که در توانم باشد رسیدگی می‌کنم.

استاندار مازندران از همه مسئولانی که در دو ماه گذشته هماهنگ و همراه بودند قدردانی و اعلام کرد که طرح‌های هفته دولت با افزون بر یک هزار میلیارد تومان افتتاح شد. شورای تامین نیز امنیت پایدار را ایجاد کرد و مسئولان توانستند در لوای این امنیت کار کنند.

یونسی رستمی با اشاره به جمعیت شناور مازندران اعلام کرد که این استان عملکرد مثبتی در دفاع ۱۲ روزه داشته و زبانزد سایر استان‌ها شده است، در کمتر استانی اینهمه وفاق وجود دارد و به ریاست جمهوری نیز اعلام کردیم که نیرو‌های خوبی در استان فعالیت دارند، برای پساجنگ نیز برنامه‌ریزی و نقاط استراتژیک خودمان را مشخص کردیم. تنها به دنبال کار هستیم تا اعتماد دوطرفه بین مسئولان و مردم ایجاد شود.

طرح‌های باقی‌مانده از هفته دولت، با حضور رییس جمهور افتتاح می‌شوند

او در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تاکید کرد که نهایت تلاش از سوی دست‌اندرکاران برای مهر تحصیلی خوب به کار گرفته شود.

استاندار مازندران یک عذرخواهی از سوی عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری داشت و آن اینکه برخی پروژه‌ها در هفته دولت افتتاح نشد و توضیح داد که این طرح‌ها به زودی با حضور رییس جمهور به بهره‌برداری رسمی می‌رسند.

او درباره اینکه هیچ پروژه‌ای را افتتاح نکرده و در هفته دولت نیز افتتاحیه‌ها را به معاونان خود واگذار کرده است، ادامه داد: پروژه‌ای در پل سفید پس از ۲۴ سال به سرانجام رسید و شرمنده مردم شدیم، مردم به لحاظ ترافیکی مشکل داشتند دو پیمانکار یکی از شمال و دیگری از جنوب انتخاب کردیم تا هر چه سریع‌تر طرح را تحویل بدهند، همچنین دو پروژه ورزشی را در ساری داشتیم که یکی ۲۵ و دیگری ۳۰ سال تکمیل نشده بود و با تلاش مسئولان آنها را برای هفته دولت تکمیل کردیم.

ترمیم ۵۰۰ طرح در مازندران از هفته آینده

یونسی رستمی از آغاز ترمیم حدود ۵۰۰ طرح از هفته آینده در استان خبر داده و گفته است که ۸۰ درصد آنها تا پیش از سال جدید و بقیه در اوایل سال آینده تکمیل خواهند شد که برای همه آنها نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم.

۷۰ تا ۸۰ همت پول نیاز داریم وظیفه داریم که پول آن را تامین کنم.

استاندار مازندران همچنین فرودگاه شهدای ساری را شایسته مردم مازندران ندانست و گفت: باید این فرودگاه را توسعه بدهیم تا هواپیما‌های پهن‌پیکر وارد شوند تا سفر‌های کاری و گردشگری رونق بگیرد.

او در پایان تاکید کرد که اگر اختلاف در شهرستان‌ها و مرکز استان باشد فقط وقت ما مسئولان را تلف می‌کند، باید کار‌ها توسط مدیران ساعی و پرتلاشی که داریم به بهترین شکل و به دور از حواشی انجام بگیرد.