به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم منصف ایران امروز (۲۲ شهریور) در چارچوب مرحله نهایی مسابقات بین‌المللی رولبال به میزبانی ورزشگاه سلطان قابوس مسقط عمان به مصاف نماینده مصر رفت و این دیدار را با نمایش خوب بازیکنان خود با پیروزی پشت سر گذاشت و به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کرد.

در این دیدار بازیکنان منصف ایران همانند بازی‌های گذشته با قدرت و انگیزه بالایی وارد زمین مسابقه شدند و با نتیجه هشت بر پنج حریف خود را از پیش رو برداشتند. این نتیجه در حالی رقم خورد که در دقایقی هم از حریف خود عقب بودند، اما با تلاش و غیرتی مثال‌زدنی نه تنها این نتیجه را جبران بلکه حتی موقعیت‌های فراوانی را هم روی دروازه تیم حریف خلق کردند.

منصف ایران ضمن ثبت پنج پیروزی متوالی با کسب عنوان قهرمانی به کار خود در این مسابقات پایان داد.

سینا تاجیک، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سیدعاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیر محمد سهیلی‌بخش، محمد عسگری و امیرحسین فرخی اعضای این تیم را تشکیل می‌دادند. مربیگری تیم منصف هم بر عهده سینا صفی‌یاری بود.