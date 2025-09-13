حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت مجلس لبنان گفته است سخن گفتن از خلع سلاح، یک تلاش خطرناک برای تهی کردن قدرت لبنان برای دفاع از خود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت مجلس لبنان در مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان در شهرک الدویر گفته است سخن گفتن از خلع سلاح، یک تلاش خطرناک برای تهی کردن قدرت لبنان برای دفاع از خود است؛ چراکه معادله‌ای روشن در پیش است: خلع سلاح یعنی یورش زمینی جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی که در چارچوب پروژه گسترش سرزمین‌های اشغالی است، همان چیزی که در سوریه اتفاق افتاد.

نماینده مجلس لبنان خاطرنشان کرد سلاحی در اختیار مقاومت است، یک قدرت برای لبنان و کشور به‌شمار می‌آید. ارتش لبنان در سال ۲۰۱۷ از این سلاح برای مقابله با گروه‌های تکفیری استفاده کرد که هم‌اکنون نیز این گروه‌ها یک تهدیدی برای لبنان محسوب می‌شود.

عزالدین افزود این سلاح، تنها یک امانت نزد رهبران و رزمندگان حزب الله نیست بلکه یک امانت بر گردن غالب مردم لبنان است؛ مردمی که مخالف هرگونه تسلیم در برابر دشمن هستند.

گفتنی است بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط اطلاعات بین‌المللی اکثر لبنانی‌ها مخالف خلع سلاح حزب الله هستند. این نظرسنجی که بین ۲۱ تا ۲۶ آگوست انجام گرفت، از هزار لبنانی در سراسر این کشور نظرخواهی کرد که بیش از ۵۸ درصد از آنها از همه مولفه‌های لبنانی گفتند با خلع سلاح حزب الله قبل از دریافت تضمین‌های واقعی درباره عقب‌نشینی اسرائیل و توقف تجاوزات آن مخالفند. ۳۴ درصد هم از خلع سلاح حزب الله حمایت کردند و ۷ درصد هیچ نظری نداشتند.

در مورد اینکه آیا حزب الله بدون دریافت تضمین واقعی، سلاح خود را تحویل خواهد داد یا نه بیش از ۸۱ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی مذکور تاکید کردند که حزب‌الله هرگز این کار را نخواهد کرد و تنها ۶ درصد معتقد بودند ممکن است حزب الله سلاح خود را تحویل دهد.

نتیجه این نظرسنجی آن بود که بیش از نیمی از لبنانی‌ها یعنی نزدیک به ۶۰ درصد، از تسلیم سلاح مقاومت قبل از دریافت تضمین حمایت نمی‌کنند و بیش از ۶۳ درصد هم معتقدند که حتی در صورت خلع سلاح حزب الله، اسرائیل از مواضعی که در جنوب لبنان اشغال کرده، عقب نشینی نمی‌کند و تجاوزاتش را هم ادامه خواهد داد.