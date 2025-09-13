رئیس آتش نشانی شهرستان کامیاران گفت: تصادف در محور کامیاران به روانسر در شهرستان کامیاران یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرشاد کهریزی افزود: این تصادف حدود ساعت ۵۰ و ۲۲ دقیقه شب گذشته در محدوده روستای هیئت آباد چهار کیلومتری محور کامیاران به روانسر یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پراید رخ داد.

وی اظهار کرد: در این تصادف یک نفر از سرنشینان در دم جان باخت و هفت نفر نیز با آمبولانس اورژانس به بیمارستان سینا کامیاران انتقال یافتند.

رئیس آتش نشانی شهرستان کامیاران عنوان کرد: علت وقوع تصادف نیز توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.