فرمانده‌ سپاه‌ امام‌سجاد ( ع) گفت‌؛ مجوز یک‌ رام قطار ۵ ستاره در مسیر بندرعباس به مشهد برای جابجایی آحاد مردم از ۲۴ شهریور صادر شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سردار اباذر سالاری‌ افزود: این‌‌ رام‌ قطار شامل‌ ۱۰ واگن‌ ۴۰ نفره‌ است‌ که‌ با‌ مشارکت‌ بنیاد تعاون‌ بسیج‌‌ راه‌ اندازی‌ شده‌ است‌ و در هفته‌ یکبار در مسیر بندرعباس‌ به‌ مشهد‌ و برعکس‌ و مسیر بندرعباس‌ به‌ تهران‌ و برعکس‌ رفت و آمد می کند.

وی‌ گفت: این قطار لوکس با امکانات رفاهی ویژه، از جمله کوپه‌های مجهز، سیستم‌های صوتی و تصویری، پذیرایی کامل و خدمات مهمانداری حرفه‌ای، تجربه‌ای متفاوت و راحت را برای آحاد مردم فراهم می کند.

سردار سالاری با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری مذهبی، گفت: کمک به بخش توسعه گردشگری و فرهنگ‌سازی انجام سفرهای گردشگری خانواده‌محور، از اهداف گروه گردشگری بنیاد تعاون بسیج است.

بیشتربخوانید: پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری شهریور ماه در هرمزگان از فردا

وی افزود: این اقدام گامی مؤثر در برای تسهیل سفرهای زیارتی و گردشگری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش کیفیت خدمات ریلی در جنوب کشور محسوب می‌شود.