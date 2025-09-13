پخش زنده
فرمانده سپاه امامسجاد ( ع) گفت؛ مجوز یک رام قطار ۵ ستاره در مسیر بندرعباس به مشهد ویژه بسیجیان از ۲۴ شهریور صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سردار اباذر سالاری افزود: این رام قطار شامل۱۰ واگن با کوپه های ۴ نفره است که با مشارکت بنیاد تعاون بسیج راه اندازی شده است که در هفته یکبار در
مسیر بندرعباس به مشهد و بالعکس و مسیر بندرعباس به تهران و بالعکس رفت و آمد می کند.
وی گفت: این قطار لوکس با امکانات رفاهی ویژه، از جمله کوپههای مجهز، سیستمهای صوتی و تصویری، پذیرایی کامل و خدمات مهمانداری حرفهای، تجربهای متفاوت و راحت را برای زائران بسیجی فراهم می کند.
سردار سالاری با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری مذهبی، گفت: کمک به بخش توسعه گردشگری و فرهنگسازی انجام سفرهای گردشگری خانوادهمحور، از اهداف گروه گردشگری بنیاد تعاون بسیج است.
وی افزود: این اقدام گامی مؤثر در برای تسهیل سفرهای زیارتی و گردشگری، کاهش هزینههای حملونقل و افزایش کیفیت خدمات ریلی در جنوب کشور محسوب میشود.