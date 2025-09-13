به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهردار ارومیه با اشاره به اهمیت جشنواره انگور به عنوان یکی از رویداد‌های شاخص فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این جشنواره که در تقویم فرهنگی شهر ثبت شده، حاصل بیش از یک ماه برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه شهرداری است، روزانه بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران در سازمان‌ها و بخش‌های مختلف شهرداری برای آماده‌سازی این رویداد مشارکت داشتند تا فضایی درخور شأن مردم فراهم شود.

آیدین رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های دهکده ساحلی چی‌چست افزود: این مجموعه گردشگری و تفریحی که مدتی بلااستفاده مانده بود، با همت همکاران به‌روزرسانی شد و امروز به عنوان میزبان جشنواره آماده خدمت به شهروندان و گردشگران است، حمایت شورای اسلامی شهر، استانداری، فرمانداری، اداره‌کل میراث فرهنگی و دیگر دستگاه‌ها در تحقق این هدف نقش‌آفرین بود.

او معرفی ظرفیت‌های کشاورزی آذربایجان‌غربی را از رویکرد‌های اصلی جشنواره انگور برشمرد و گفت: آذربایجان‌غربی استانی است که محور اصلی اقتصاد آن کشاورزی است و جشنواره انگور فرصتی برای نمایش این ظرفیت‌ها در کنار ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای مردم عزیزمان محسوب می‌شود.

شهردار ارومیه با اشاره به نقش جشنواره‌ها در توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری بیان کرد: پس از همایش سرمایه‌گذاری استان (اینوا)، رویکرد جدی‌تری برای جذب سرمایه در حوزه‌های مختلف شهری به‌ویژه گردشگری دنبال می‌شود که در همین راستا برنامه‌هایی در امتداد احیای دریاچه ارومیه در نظر داریم؛ از جمله ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با نمک‌درمانی و لجن‌درمانی در حاشیه دهکده ساحلی تا بتوانیم ضمن کمک به احیای دریاچه، ظرفیت‌های جدیدی برای جذب گردشگر فراهم کنیم.

رحمانی همچنین از راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره‌های شهرداری خبر داد و گفت: هدف ما استمرار برگزاری جشنواره‌های متنوع در شأن مردم این شهر است تا ارومیه به عنوان شهری پویا و سرزنده در ذهن همگان ثبت شود.

او در پایان با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای بهسازی مسیر دسترسی به دهکده ساحلی، اظهار امیدواری کرد: این جشنواره ده‌روزه که تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری استان، فضایی شاد، پرنشاط و خاطره‌انگیز برای مردم و خانواده‌ها رقم بزند.