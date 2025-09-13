مسابقات پیکلبال ۵۰۰ امتیازی آقایان کشور به میزبانی استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مسابقات پیکلبال ۵۰۰ امتیازی آقایان کشور در دو رده سنی ۱۷+ و ۳۵+، طی چهار روز به میزبانی مجموعه بین المللی تنیس جهانشهر کرج برگزار شد

این رقاب‌ها در دو بخش انفرادی و دو نفره پیگیری شد و در نهایت نتایج ذیل به دست آمد:

انفرادی ۳۵+ سال:

اول: محمد اکبری از مازنداران

دوم: حجت نصرالهی از آذربایجان غربی

سوم: شایان صلاحی فر از استان البرز

دو نفره ۳۵+ سال:

اول: علیرضا روحانی - مهدی شفقی از تهران

دوم: مهدی لیاقت (فارس) - حجت نصرالهی (آذربایجان غربی)

سوم: هادی ناصری - محمد اکبری از استان مازندران

انفرادی ۱۷+ سال:

اول: مسعود پیروزی از گلستان

دوم: محمد تقی ابراهیمی از کرمان

سوم: آرش آریان زاد از تهران

دو نفره ۱۷+ سال:

اول: مسعود پیروزی و روزبه فرجی از گلستان

دوم: دانیال حاجی وند و رادین فهیمی از البرز

سوم: مانی خسروی و آرش آریان زاد از گلستان