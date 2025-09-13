معرفی برترین های پیکلبال کشور
مسابقات پیکلبال ۵۰۰ امتیازی آقایان کشور به میزبانی استان البرز برگزار شد.
این رقابها در دو بخش انفرادی و دو نفره پیگیری شد و در نهایت نتایج ذیل به دست آمد:
انفرادی ۳۵+ سال:
اول: محمد اکبری از مازنداران
دوم: حجت نصرالهی از آذربایجان غربی
سوم: شایان صلاحی فر از استان البرز
دو نفره ۳۵+ سال:
اول: علیرضا روحانی - مهدی شفقی از تهران
دوم: مهدی لیاقت (فارس) - حجت نصرالهی (آذربایجان غربی)
سوم: هادی ناصری - محمد اکبری از استان مازندران
انفرادی ۱۷+ سال:
اول: مسعود پیروزی از گلستان
دوم: محمد تقی ابراهیمی از کرمان
سوم: آرش آریان زاد از تهران
دو نفره ۱۷+ سال:
اول: مسعود پیروزی و روزبه فرجی از گلستان
دوم: دانیال حاجی وند و رادین فهیمی از البرز
سوم: مانی خسروی و آرش آریان زاد از گلستان