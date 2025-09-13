پخش زنده
کتاب «تفسیر ترجمهای قرآن کریم» در نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان در مشهد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون علمی حوزه علمیه خراسان گفت: کتاب تفسیر ترجمهای قرآن کریم تلاش کرده از چارچوب ترجمههای معمول خارج شود و علاوه بر بیان معانی لفظی، به مقاصد و دلالتهای ضمنی آیات هم توجه داشته باشد. در این اثر سعی شده بدانیم هر آیه، از ما چه میخواهد و ارتباط آن با سایر آیات نیز مشخص شود و این نگاه تحلیلی و مقاصد محور از مهمترین ویژگیهای این ترجمه تفسیری است.
حجت الاسلام مهدی رضایی افزود: این اثر به نوعی پل بین ترجمه و تفسیر است و به همین دلیل آن را تفسیر ترجمهای نامیدهایم، تمرکز بر تحلیل مقاصد و ارتباطات میان آیات از مهمترین ویژگیهای این اثر است.
وی گفت:این اثر به قلم حجت الاسلام «عبدالحمید واسطی» به نگارش درآمده و جلد نخست آن شامل سورههای حمد و بقره است.
دهمین دوره نمایشگاه کتب تخصصی حوزوی و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان ۱۸ شهریور در مجتمع حوزوی آیت الله شاهرودی مشهد گشایش یافت و تا ۲۵ شهریور ادامه دارد.