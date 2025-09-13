رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۲۲ سارق و ۵ مالخر در مدت ۳ روز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در پی اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در گیلان و اجرای این طرح به مدت ۳ روز، ۲۲ سارق و ۵ مالخر در عملیات‌های جداگانه در استان دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه سارقان به ۲۸ فقره سرقت در شهرستان‌ها اعتراف کردند، افزود: متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با تاکید بر توجه مردم برای رعایت اصول ایمنی با هدف پیشگیری از سرقت، گفت: ارتقاء نظم و امنیت همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.