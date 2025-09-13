مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر از آغاز برداشت ذرت علوفهای از سطح ۷۲ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: در سال زراعی جاری، ۷۲ هکتار از اراضی بابلسر به کشت ذرت علوفهای اختصاص یافته است تا علوفه مورد نیاز بخش دامپروری شهرستان تامین شود.
آقاجانی دلاور افزود: کشت غالب ذرت علوفهای در بخش بهنمیر و تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی شهید اسماعیلنژاد بهنمیر انجام شده است. طبق پایشهای میدانی، برداشت از مزارع بهاره و زودکاشت که در مرحله شیری و خمیری قرار داشتند، آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۵ هکتار از این مزارع برداشت شده است.
وی با اشاره به برآورد متوسط عملکرد ۴۵ تن در هکتار، اعلام کرد: تا کنون بیش از ۶۷۵ تن محصول ذرت علوفهای از این مزارع برداشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر پیشبینی کرد که در مجموع بیش از ۳ هزار تن محصول ذرت علوفهای از مزارع شهرستان جهت تغذیه دامها تامین شود. این میزان تولید، نقش مهمی در خودکفایی شهرستان در تولید علوفه و حمایت از دامداران منطقه خواهد داشت.