برای سال جاری ۲۲ پروژه در خوزستان برای اجرای طرح نشان دار کردن مالیات هدف گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل امور مالیاتی خوزستان گفت: طرح نشان دار کردن مالیات با هدف افزایش شفافیت و مشارکت مردمی در هزینهکرد مالیاتها از سال گذشته آغاز شد که مورد استقبال مودیان مالیاتی و عموم مردم قرار گرفته است.
کاوه خورشیدی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۹ طرح با اجرای این نشان دار کردن مالیاتها در استان انجام شد، ادامه داد: از محل اجرای این طرح بیش از سه هزار و ۷۲۰ ملیارد تومان برای این پروژهها هزینه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به استقبال عمومی از طرح نشان دار کردن مالیات، در سال جاری نیز ۲۲ طرح در خوزستان با اعتباری بالغ بر بیش از هفت و ۳۰۰ میلیارد تومان هدف گذاری شده است که مودیان مالیاتی میتوانند در اظهارنامههای خود هزینه کرد مالیات خود را مشخص نمایند.
بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان، تعهد درآمد مالیاتی استان امسال بیش از ۴۰ درصد رشد یافته است.