یک واحد غیرمجاز تولید گرانول بازیافتی در شهرستان تفت به دلیل فعالیت بدون مجوز و ایجاد آلودگی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تفت گفت: پس از دریافت شکایات مردمی، تیم پایش حفاظت محیط زیست شهرستان اقدام به شناسایی واحد و بررسی موضوع کرد و واحد غیرمجاز تولید گرانول بازیافتی با دستور مقام محترم قضایی و همچنین همکاری نیروی انتظامی مهر و موم شد.

مهدی زارع خورمیزی افزود: این واحد تولیدی به دلیل عدم رعایت الزامات محیط زیستی و ایجاد آلودگی‌های شدید در منطقه، تحت اعمال قانونی قرار گرفت.

وی تأکید کرد که این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی اداره حفاظت محیط زیست در برخورد با واحد‌های آلاینده و حفظ سلامت عمومی جامعه است.