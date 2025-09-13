نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار با فرمانده سپاه کربلا بر حفظ بنیه اعتقادی در سپاه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا امروز با نماینده ولی فقیه در مازندران دیدار کرد.
آیت الله محمدی لائینی در این دیدار بر حفظ بنیه اعتقادی در سپاه تاکید کرد.
وی ضمن تبریک انتصاب سردار موحد به عنوان فرمانده سپاه کربلا مازندران گفت: امیدوارم سوابق و تجربیات سردار موحد به ویژه در فرماندهی سپاه قم، روحیه معنوی و انگیزههای الهی ایشان در مازندران نیز یاریگر او باشد.
نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس سابقه درخشانی داشت و جایگاه و توانمندی امروز بسیج و سپاه مازندران نیز انکارناپذیر است، بچههای سپاه و بسیج مازندران با جان و دل ایثار میکنند و شما هم بزودی شاهد این ویژگیها خواهید بود.
آیت الله محمدی لائینی تصریح کرد: رفتار با بدنه مردمی و بسیج باید با احترام و محبت همراه باشد، بسیج چیزی بیشتر از محبت و احترام نمیخواهد.
وی خاطر نشان کرد: جایگاه بسیج در اندیشه امام خمینی (ره) جایگاه ویژهای بود و اگر با همان شتابی که امام فرمودند و انتظار داشتند، پیش میرفتیم، وضع ما خیلی بهتر بود.
امام جمعه ساری گفت: شما باید سعی کنید تا رشد کمی و کیفی بسیج در مازندران را به عنوان اولویت اول پیگیری کنید و گزارش اصلی عملکرد فرمانده باید در آینده، میزان رشد کیفی و کمی بسیج باشد.
آیت الله محمدی لائینی افزود: مازندران جمعیت جوان دارد و باید از این فرصت برای جذب آنها در سپاه استفاده کرد، سپاه باید قویتر شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: صرفهجویی و حفظ اموال بیتالمال از وظایف اصلی سپاه است و عملکرد بسیج سازندگی در مقابله با ناکارآمدی برخی دستگاهها و پیمانکاران جای تقدیر دارد و افتخاری برای همه است.
وی تاکید کرد: باید بنیه اصلی سپاه و بسیج، یعنی بنیه اعتقادی حفظ شود، آنچه سپاه و بسیج را ممتاز کرده، همین اعتقاد و عشق است.