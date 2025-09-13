پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، از اجرای طرح ویژه تأمین و توزیع نهادههای مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ️محمد حسن زارعیان گفت: کود کشاورزی، بذر گواهیشده و سایر نهادههای اساسی در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد و یکی از اولویتهای امسال تأمین کودهای پتاسه و فسفاته است که در افزایش کیفیت محصولات باغی و زراعی نقش کلیدی دارند.
وی افزود: نهادهها از طریق کارگزاران مجاز و با نرخ مصوب عرضه میشود و ذخایر موجود پاسخگوی نیاز کشاورزان خواهد بود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اظهار داشت: طبق گزارشهای اعلام شده از ابتدای سال تاکنون نیز بیش از ۵ هزار تن انواع کود شامل اوره، فسفاته و پتاسه میان کشاورزان یزد توزیع شده است.
زارعیان ادامه داد: کشاورزان عزیز میتوانند برای دریافت نهاده و توصیههای فنی به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا ضمن ارتقای بهرهوری، از خاک و منابع آبی نیز حفاظت شود.