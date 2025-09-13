سرپرست نوسازی مدارس استان مرکزی: در قالب طرح مهر، روز پنجشنبه کاروان تجهیزات آموزشی به حرکت درمی‌آید؛ اقدامی که به‌صورت همزمان در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مظهری افزود: تجهیزات آموزشی و کمک‌ آموزشی مربوط به ۳۸ طرحی که در مهرماه به بهره‌برداری می‌رسند، به مدارس ارسال خواهد شد تا این فضا‌های جدید با امکانات کامل شروع به کار کنند.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای تعویض پرچم تمامی مدارس در اول مهر خبر داد و گفت: سال تحصیلی جدید با نواخته شدن زنگ مهر به‌ صورت رسمی شروع خواهد شد.

سرپرست نوسازی مدارس استان مرکزی عنوان کرد: برای تأمین تجهیزات مورد احتیاج این مدارس، اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان اختصاص یافته است.