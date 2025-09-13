کاهش ۳۷ درصدی بارش‌ها در آذربایجان غربی، منابع آبی این استان را در شرایط اضطراری قرار داده است. در این وضعیت، بیش از ۲۰۰۰ پرونده قضایی علیه برداشت‌کنندگان غیرمجاز آب تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مجید رستگاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، از تشکیل ۲۰۰۰ پرونده قضایی برای برداشت‌کنندگان غیرمجاز آب سطحی در استان خبر داد و تأکید کرد که جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان است.

وی با اشاره به کاهش ۳۷ درصدی بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و کاهش ۱۹ درصدی نسبت به میانگین درازمدت، وضعیت منابع آبی استان، به‌ویژه در حوضه‌های مهاباد و بوکان را بحرانی توصیف کرد.

رستگاری افزود که به دلیل این کاهش بارش‌ها، سهم آب کشاورزی در مهاباد تا یک‌پنجم کاهش یافته و اولویت با تأمین آب شرب مردم است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همچنین درباره کاهش بی‌سابقه آورد سالانه زرینه‌رود در بوکان، گفت: آورد این رودخانه از حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب به تنها ۳۰۷ میلیون مترمکعب کاهش یافته است که این موضوع سد بوکان و تأمین آب ۲۲ شهر و ۱۳۳ روستا را با چالش مواجه کرده است. به گفته وی، با همکاری وزارتخانه و استانداران سه استان همجوار، اقدامات لازم برای مدیریت این بحران انجام شده است.

رستگاری درباره برداشت‌های غیرمجاز آب از کانال‌های انتقال سد شهرچای ارومیه نیز گفت: با وجود برخی تخلفات گذشته، برداشت یک میلیون مترمکعب آب از این کانال غیرممکن است و مدیریت منابع آب با دقت کامل انجام می‌شود. وی تأکید کرد که هیچ خطری متوجه آب شرب مردم نیست و هرگونه تخلف با پیگیری قضایی همراه خواهد بود.

رستگاری در پایان یادآور شد که برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز آب، اولویت شرکت آب منطقه‌ای است و همکاری با دادگستری و دادستانی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها ادامه خواهد داشت.