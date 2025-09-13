به گزارش خبرگزاری صداوسیما،محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر نشست کنفرانس اسلامی منجر به اقدام عملی در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونی به پنج کشور اسلامی و نسل‌کشی در غزه نشود، عربستان، ترکیه و عراق هم باید منتظر جنگنده‌ها و بمب‌های این رژیم باشند. پیش از آنکه رژیم به سراغ تک‌تک کشور‌های منطقه برود، باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر آن ایستاد.