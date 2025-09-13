پخش زنده
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: پیش از آنکه رژیم به سراغ تکتک کشورهای منطقه برود، باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر آن ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر نشست کنفرانس اسلامی منجر به اقدام عملی در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونی به پنج کشور اسلامی و نسلکشی در غزه نشود، عربستان، ترکیه و عراق هم باید منتظر جنگندهها و بمبهای این رژیم باشند. پیش از آنکه رژیم به سراغ تکتک کشورهای منطقه برود، باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر آن ایستاد.