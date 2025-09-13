مهدیه اسفندیاری، بانوی شجاع ایرانی مدافع مردم غزه می‌باشد که به صورت غیرقانونی در کشور مدعی مهد آزادی و دموکراسی بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدیه اسفندیاری، بانوی شجاع ایرانی است ۶ ماه پیش در دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین در فرانسه به صورت غیر قانونی بازداشت شده است.

این بازداشت غیر قانونی در حالی صورت گرفته است که کشور فرانسه خود را مهد آزادی و دموکراسی می‌داند، اما در مقابل بیان حقایقی که جنایت رژیم اشغالگر قدس علیه کودکان و زنان بی دفاع غزه را روایت می‌کند بشدت برخورد می‌کند.

امروز افکار عمومی جهان شاهد جنایات رژیم کودک کش اسرائیل در غزه است و چهره سیاه صهیونیست‌ها برای همه مردم جهان مشحص شده است و با برخورد با افرادی همچون مهدیه اسفندیاری، کشور‌های حامی اسرائیل غاصب نمی‌توانند از این رژیم جنایتکار، حمایت رسانه‌ای و تبیلغاتی کنند.