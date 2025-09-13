پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: مسئولان آموزش و پرورش استان باید امکانات و کیفیت آموزشی در مدارس دولتی را ارتقا دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار گیلان عصر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به جایگاه مطلوب گیلان در زمینه برخورداری از سرانه فضاهای اموزشی در مقایسه با میانگین کشور گفت: مسئولان حوزه آموزش و پرورش استان باید همه تلاش خود را برای بهبود کیفیت آموزش و ارتقای فضای آموزشی به کار گیرند.
هادی حق شناس بر ضرورت آمادهسازی هر چه بهتر مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید و توسعه عدالت آموزشی تاکید کرد و گفت: با توجه به هزینههای بالای مدارس غیردولتی، بیشتر خانوادهها فرزندان شان را در مدارس دولتی ثبت نام میکنند که این امر ضرورت متناسب سازی امکانات و کیفیت آموزشی در مدارس دولتی را دوچندان میکند.
وی آمار بازماندگان از تحصیل را شایسته استان ندانست و تاکید کرد: با شناسایی بازماندگان از تحصیل، آسیب شناسی و رفع مشکلات آنان، باید زمینههای تحصیل برای این افراد هم فراهم شود.
نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز در این نشست گزارشی از آخرین آمار ثبت نام دانشآموزان و تمهیدات لازم برای بازگشایی واحدهای آموزشی در سال تحصیلی جدید ارائه داد.