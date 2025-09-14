پخش زنده
پویش ملی ایرانِ سرفراز در شهرهای مختلف استان خوزستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس پویش ملی ایرانِ سرفراز در شهرهای مختلف استان برگزار میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: در قالب اجرای این طرح سه هزار و ۷۰۰ پایه پرچم جمهوری اسلامی ایران در مدارس سراسر استان با آغاز سال تحصیلی جدید و حضور دانش آموزان در کلاسهای درس به اهتزاز در میآید.
محمد سعیدی پور افزود: طرح پویش ملی ایرانِ سرفراز، با هدف تقویت هویت ملی و انسجام فرهنگی در میان دانشآموزان برگزار میشود.