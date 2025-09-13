پخش زنده
علی قربانی گفت: دهیاریهای استان ایلام به هر میزان که مورد نیاز باشد، میتوانند از تسهیلات کمبهره بهرهمند شوند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلسه کارگروه بررسی مشکلات شهری و روستایی شهرستان دهلران با حضور قربانی، معاون سازمان دهیاریهای کشور و سعادت، معاون سرمایه گذاری معاونت روستایی ریاست جمهوری در دهلران برگزار شد.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اظهار کرد: تا پایان سال جاری نیز ۳۰۰ میلیون تومان به حساب تمامی دهیاریهای این مناطق واریز میشود.
وی افزود: برای هر ۱۰ روستای پنج بخش این شهرستان، پنج میلیارد تومان به منظور خرید یک دستگاه خوردوی آتشنشانی اختصاص یافته است و حدود ۲۰ درصد هزینه آن نیز از سوی دهیاران همان روستاها تأمین میشود.
قربانی از پیگیری اخذ بیمه برای دهیاران، امتیازبندی شغلی به منظور ارتقای امنیت شغلی، برگزاری آزمون استخدامی و اختصاص کد دهیاری به روستاهای بالای ۲۰ خانوار خبر داد.
معاون سرمایه گذاری معاونت روستایی ریاست جمهوری نیز به مسکنِ معیشت محور اشاره کرد وگفت: باید شرایط را به گونهای فراهم کرد که مسکن، هم محل معیشت و هم محل فعالیت باشد و برای فعالیت اقتصادی معاونت روستایی تسهیلات قرض الحسنه نیز پیش بینی شده است.
سعادت تاکید کرد: از نیروگاههای برق خورشیدی ویژه هم حمایت میکنیم و احیای واحدهای اقتصادی نیز در دستور کار است.
معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهور افزود: در خصوص زیباسازی معابر با همکاری بنیاد مسکن در ۴۰ روستا کمک خواهیم کرد؛ تا شاهد جذب گردشگر در بخش روستایی باشیم.