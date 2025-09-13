بیش از ۱۵۰ بسته نوشت‌افزار با همکاری بنیاد علوی، تهیه و در بین دانش‌آموزان مناطق محروم بخش رضویه شهرستان مشهد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول گروه جهادی حسینیه حضرت قائم (عج) رضویه گفت: این اقدام در حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان نیازمند و کاهش دغدغه‌های خانواده‌های آنان در آستانه سال جدید تحصیلی انجام شده است.

علی نیازی افزود: این بسته‌های آموزشی در میان دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در روستا‌های محروم منطقه توزیع شده است.

او با اشاره به ادامه این گونه اقدامات حمایتی در طول سال تحصیلی، بر عزم گروه‌های جهادی برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند تاکید کرد.