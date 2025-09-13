پخش زنده
دیدار چادرملوی اردکان و ملوان بندرانزلی هم در نتیجه و هم در اخراجی برابر بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیمهای چادرملوی اردکان و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند.
اردکانیها که به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری یزد، در تهران از انزلچیها میزبانی کردند با ترکیب ادسون ماردن - سیروس صادقیان - سگندو رودریگز - ویکتور ماتئوس - سعید محمدیفر - علی خدادادی - رضا محمودآبادی - رضا میرزایی - علی طاهران - رضا دهقان و رضا جبیره وارد زمین شدند.
نیمه اول با وجود فراز و نشیبها با تساوی بدون گل پایان یافت و نکته مهم این نیمه اخراج محمد پاپی از ملوان پس از دریافت کارت زرد دوم بود.
چادرملو در نیمه دوم با توجه به ده نفره بودن ملوان فشار زیادی بر این تیم وارد آورد و تعویضهای هجومی نیز سبب شد تا فرصتهای خوبی برای گلزنی بدست آورد.
اما هیچ کدام از این موقعیتها نتوانست قفل دروازه ملوان را بگشاید تا این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافت.
در لحظات پایانی نیمه دوم هم سیروس صادقیان با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا دو تیم هم در بازی و هم در اخراجی برابر باشند.
اردکانیها با یک برد و دو تساوی به امتیاز ۵ رسیدند. این تیم روز جمعه ۲۸ شهریورماه مهمان پرسپولیس تهران خواهد بود.