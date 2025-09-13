به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی سواری گفت: نیرو‌های حراست این شرکت در حال انجام ماموریت در حوالی سه راهی یادمان شهدای هویزه متوجه خروج مشکوک یک تانکر با مخزن سی هزار لیتری از یک جاده انحرافی که به خطوط لوله نفت متنهی بود، شدند.

وی افزود: نیرو‌های حراست شرکت نفت و گاز اروندان با همکاری ماموران نیروی انتظامی توانستند پس از توقف تانکر در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر نفت خام قاچاق و خارج از شبکه توزیع فراورده‌های نفتی کشف و ضبط کنند.

رئیس حراست شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه راننده تانکر متواری شده است و تلاش برای دستگیری این متهم ادامه دارد، بیان کرد: با تلاش یکماهه نیرو‌های حراست و رصد دقیق خطوط لوله زیر زمینی نفت در منطقه غرب کارون دو عدد انشعاب غیر مجاز روی خطوط انتقال نفت خام کشف و بعد از انجام امور قضایی و ضبط تجهیزات کشف شده، خطوط مذکور ایمن‌سازی و مسدود شدند.