\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u00a0\u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u062a\u0641\u0631\u06cc\u062d\u06cc \u0627\u0648\u0642\u0627\u062a \u062e\u0648\u0634\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0