

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف فولادخوزستان رفته و با تساوی یک - یک در در جریان است.

قضاوت این دیدار را کوپال ناظمی با کمک‌های هادی طوسی و حامد صفایی برعهده دارد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب فولاد:

حامد لک، محمد قریشی، علی نعمتی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سعید صادقی، ساسان انصاری، وحید امیری، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی

سرمربی: یحیی گل‌محمدی

لحظات حساس:

دقیقه ۳: ارسال تند و تیز عالیشاه با ضربهرسر شکاری در دو مرحله در اختیار حامد لک قرار گرفت.

دقیقه ۳۱: اشتباه رضا شکاری باعث حمله همه جانبه از سوی فولاد شد و توپ توسط صادقی به سمت چپ برده شد و احسان محروقی روی ارسال به محوطه، دو فرصت عالی در دهانه دروازه داشت که نیازمند با دبل سیو تماشایی مانع باز شدن دروازه پرسپولیس شد.

دقیقه ۳۸: ارسال عالی و تند و تیز عالیشاه به دهانه دروازه با ضربه شکاری همراه شد و این بار حامد لک با پا توپ را تماشایی مهار کرد و در ریباند علیپور توپ را خراب کرد.

دقیقه ۴۳: پرسپولیس یک ضدحمله سریع را در موقعیت چهار به چهار طرح‌ریزی کرد و کار با عالیشاه شروع شد و توپ به بیفوما رسید و او توپ را به علی علیپور رساند و مهاجم پرسپولیس دوباره توپ را به بیفوما سپرد تا آماده شوت‌زنی شود و پاس آرام بیفوما به پشت محوطه باعث شد همکاری آنها تکمیل شود و علی علیپور از پشت محوطه جریمه با یک شوت جذاب و دیدنی دروازه حامد لک را فرو ریخت.

دقیقه ۴۷: فولادی‌های در ابتدای نیمه دوم کار را با یک ضربه ایستگاهی به تساوی کشاندند. ارسال دقیق ابوالفضل رزاق‌پور به محوطه شش قدم با ضربه سر محکم و تماشایی محمدرضا سلیمانی، توپ را به تور دروازه پیام نیازمند رساند.

دقیقه ۵۴: ارسال خطرناک ابوالفضل رزاق‌پور همانند صحنه گل این بار با خروج پیام نیازمند همراه شد و توپ با مشت این گلر دور شد.

دقیقه ۵۸: روی اشتباه سرلک پشت محوطه، فولاد صاحب توپ شد، اما شوت سعید صادقی با اختلاف بیرون رفت.

دقیقه ۶۱: شوت فنی و تکنیکی سعید صادقی به سختی توسط نیازمند دور شد.

دقیقه ۶۲: ضدحمله پرسپولیس با تیزهوشی و توپگیری عالیشاه و پاس او به علیپور در عمق همراه بود که با مهار لک یک کرنر نصیب سرخ‌ها شد.

دقیقه ۶۳: فرصت عالی برای میلاد سرلک روی حرکت خوب اورونوف که هافبک پرسپولیس نتوانست استفاده کند.

دقیقه ۶۸: حمله کم تعداد پرسپولیس در حالی که علیپور با دو مدافع محاصره شده بود، با شوت خوبی از سوی ۹ سرخ‌ها همراه بود، اما واکنش خوب حامد لک مانع گل دوم شد.

دقیقه ۷۷: فرصت استثنایی برای پرسپولیس روی حمله سریع پرسپولیس که پس از پاس علیپور و بیفوما، شوت عالیشاه در محوطه از کنار دروازه بیرون رفت.

دقیقه ۸۰: حامد لک بار دیگر با واکنشی تماشایی دروازه تیمش را نجات داد و ضربه ارورنوف را مهار کرد و در برگشت هم علیپور توپ را به بیرون زد.