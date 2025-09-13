به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان، سرهنگ سید قاسم موسوی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک باب منزل شخصی در یکی از محله‌های سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان ۱۰ دستگاه ماینر خارجی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کارون با بیان اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های مکشوفه را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این خصوص یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.