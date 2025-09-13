مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: پیمانکاران رسمی مشخص و به اداره کل آموزش و پرورش اعلام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، وثوق‌نیا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ از مشخص شدن پیمانکاران طرح سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید خبر داد و اعلام کرد که برای ۸ هزار دانش‌آموزی که در سامانه “سفیر مهر” ثبت‌نام کرده‌اند، خودروی مناسب تدارک دیده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت تماس افراد غیرتأیید شده با خانواده‌ها، چه اقدامی باید صورت گیرد، تأکید کرد: تنها پیمانکاران رسمی که امروز مشخص و به اداره کل آموزش و پرورش اعلام شده‌اند، مجوز جابجایی دانش‌آموزان را دارند. آموزش و پرورش نیز این موضوع را از طریق کانال‌های رسمی خود به اطلاع عموم رسانده است.

وثوق‌نیا از شهروندان درخواست کرد که تنها با سه پیمانکار اعلام شده همکاری کرده و در صورت تماس افراد ناشناس یا غیررسمی، از همکاری با آنها خودداری کنند.