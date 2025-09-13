

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال شمس آذر و پیکان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۸ با قضاوت سعد وفاپیشه و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

دقیقه ۲۱ در یک حرکت تیمی از سمت چپ، توپ به داخل محوطه جریمه شمس آذر ارسال شد. کسری طاهری با یک پاس دقیق افشین صادقی را صاحب توپ کرد و این بازیکن با شوتی زیبا موفق شد نخستین گل مسابقه را برای پیکان به ثمر رساند.

دقیقه ۶۹ روی یک ضربه کرنر که برای شمس آذر به دست آمد، داریوش شجاعیان با پاس کوتاه و هوشمندانه‌ای توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد. در ازدحام مدافعان و مهاجمان، هومن ربیع‌زاده فرصت‌طلبانه ضربه خود را زد و موفق شد گل تساوی را برای شمس آذر به ثمر برساند.

با کسب این نتیجه تیم پیکان ۵ امتیازی شد و شمس آذر هم که فصل را با سه امتیاز منفی آغاز کرده بود با کسب سومین تساوی متوالی بدون امتیاز در جدول شد.