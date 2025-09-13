طرح تعریض و ارتقای محور سه‌راهی راژان – دیزج با اعتباری بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست و با بهره‌برداری از آن بیش از ۸۰ هزار نفر از مسیر ایمن و استاندارد بهره‌مند خواهند شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ادامه عملیات اجرایی طرح ساماندهی، تعریض و ارتقای محور سه‌راهی راژان – دیزج به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ راهداری استان خبر داد.

ارسلان شکری با اعلام این خبر گفت: عملیات زیرسازی مسیر به طول حدود سه کیلومتر در سمت چپ محور (لاین برگشت) شامل دکاپاژ، بسترسازی، خاکبرداری و خاکریزی در حال اجراست. وی افزود: تاکنون سه دستگاه ابنیه فنی با دهانه ۲ متری احداث شده و ساخت ابنیه چهارم نیز در مرحله قالب‌بندی قرار دارد.

شکری تصریح کرد: این طرح به طول ۲۵ کیلومتر و با دو خط عبور اجرا می‌شود و با تکمیل آن، محور درجه دو فعلی به محور اصلی درجه یک ارتقا خواهد یافت. برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۵۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به‌صورت مرحله‌ای تخصیص پیدا می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار داشت: با بهره‌برداری از محور سه‌راهی راژان – دیزج، بیش از ۸۰ هزار نفر از ساکنان روستاهای راژان، رزگه، قارانه، هاشم‌آباد، زیوه، دیزج، دزگیر، نرگی، ناری و دیگر مناطق همجوار از زیرساخت‌های ایمن، روان و استاندارد جاده‌ای برخوردار خواهند شد.

وی افزود: این محور به‌عنوان یکی از مسیرهای حیاتی جنوب ارومیه، علاوه بر ارتقای سطح دسترسی مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، کاهش تلفات جاده‌ای، تسهیل تردد، خدمات‌رسانی و توانمندسازی روستاهای منطقه خواهد داشت.

شکری همچنین با اشاره به تأکیدات استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: تسهیل ترددهای جاده‌ای و ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استاندارد، از اولویت‌های اصلی استان در مسیر توسعه است و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف استان فراهم کند.

وی در پایان یادآور شد: این طرح در راستای محرومیت‌زدایی و تقویت زیرساخت‌های مناطق کمتر برخوردار آغاز شده و به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه راهداری تاریخ آذربایجان‌غربی در حال اجراست.