پخش زنده
امروز: -
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان: نشانی ثبت شده در سامانه املاک و اسناد ملی، مبنای خانوار و همچنین وضعیت سکونت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، والاگهر در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: شهروندان برای ثبت مالکیت میتوانند به سامانه املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir/ مراجعه کرده و با شماره همراهی که به نام خودشان است وارد سامانه شده و اطلاعات ملکی را ثبت کنند.
وی افزود: اگر مالک باشند اطلاعات ملک و اگر مستاجر هستند، کدملی و کدپستی محل سکونت نیاز است. این مساله به شفافیت بازار مسکن کمک میکند و اطلاعات دقیق تری از اجاره بها و خانههای خالی بدست میآید.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اظهار داشت: این مساله از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری کرده و درصد بسیاری از شکایتها هم کاهش مییابد.
وی ادامه داد: در صورت عدم ثبت نام در سامانه، وضعیت سکونت و اجاره از طریق اتصال به شرکت توزیع برق مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که خانه خالی تشخیص داده شود مشمول مالیات خانههای خالی شده و تعرفه برق آنان به بالاتری نرخ محاسبه میشود.
والاگهر تصریح کرد: سامانه مبنای خانوار است و طرحهایی نظیر سهمیه سوخت و مدرسه فرزندان بر اساس محل سکونت ثبت شده در این سامانه در نظر گرفته میشود.
وی تأکید کرد: شهروندان در صورت داشتن هر سوالی میتوانند با شماره پشتیبانی ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۶۸ از ساعت ۸ تا ۲۱ تماس بگیرند.