هفته تربیت بدنی در قزوین؛ از افتتاح پروژههای ورزشی تا جشنوارههای همگانی و حمایت از جوانان
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: همزمان با فرارسیدن هفته تربیت بدنی برنامههایی شامل افتتاح پروژههای عمرانی، برگزاری رویدادهای ورزشی برای اقشار مختلف جامعه و تمرکز ویژه بر جوانان تدارک دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ندا پاکدامن با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: همزمان با فرارسیدن هفته تربیت بدنی، استان قزوین برنامههای متنوعی را در چهار حوزه ورزش همگانی، قهرمانی، جوانان و سیاستگذاری آموزشی و تربیتی در نظر گرفته است. این برنامهها با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیتهای ورزشی تدوین شدهاند.
وی افزود:در حوزه ورزش همگانی، برگزاری جشنوارههای ورزشی برای گروههای سنی مختلف، با تمرکز ویژه بر کودکان، در دستور کار قرار دارد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: همچنین، طرحهای ملی برای بانوان بالای ۶۰ سال و سالمندان با جدیت پیگیری خواهد شد. علاوه بر این، برنامههایی برای گروههای ورزش کارگری، دانشجویی، دانشآموزی و کارمندان پیشبینی شده است.
پاکدامن افزود: برگزاری همایشهای پیادهروی و جشنوارههای متعدد با اهدای جوایز، با هدف افزایش نشاط اجتماعی و مشارکت در مناطق کمبرخوردار و حاشیهنشین، از دیگر برنامههای این حوزه است. طرحهایی نظیر “ورزش در آبادی”، “ورزش و مردم”، “مادران روستایی” و “عدالت ورزشی” نیز به صورت ویژه در هفته تربیت بدنی اجرایی خواهند شد.
وی اضافه کرد: در همین راستا، از مجموع ۲۹۰ خانه ورزش روستایی احداث شده در استان، ۳۰ خانه ورزش دیگر نیز در هفته تربیت بدنی به بهرهبرداری خواهد رسید.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: در بخش ورزش قهرمانی، استان قزوین میزبان رویدادهای مختلف قهرمانی کشور، اردوهای تیم ملی و المپیاد استعدادهای برتر (ویژه گروه سنی ۱۴ تا ۱۶ سال) خواهد بود. در رشتههای تنیس روی میز بانوان و هندبال آقایان، قزوین به عنوان میزبان کشوری انتخاب شده است. حمایت از تیمهای لیگ برتری در رشتههایی، چون فوتسال بانوان نیز از دیگر برنامههاست.
پاکدامن افزود:در حوزه جوانان، برگزاری نشستهایی با هدف شنیدن دغدغهها و ارائه طرح و برنامه برای جوانان در دستور کار قرار دارد. افتتاح “خانه جوان” به عنوان فضایی دوستانه برای تبادل نظر و عملیاتی کردن برنامههای جوانان، با مشارکت سمنهای فعال در ۱۱ تا ۱۴ حوزه تخصصی، از مهمترین برنامههاست.
وی اضافه کرد: این برنامهها با هدف تقویت زیرساختهای ورزشی، توسعه ورزش در سطوح همگانی و قهرمانی و همچنین توانمندسازی جوانان، در هفته تربیت بدنی در استان قزوین اجرا خواهند شد.
زیرساختهای ورزشی قزوین با همافزایی دستگاهها تکمیل میشود
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین، از افزایش چشمگیر جمعیت سازمانیافته ورزشی استان خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۵۹ هزار و ۶۵۹ نفر بیمه ورزشی شدهاند که از این تعداد، ۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر بانوان و ۲۸ هزار نفر آقایان هستند.
وی افزود: این آمار در مقایسه با سال گذشته، حاکی از افزایش ۲ هزار نفری جمعیت سازمانیافته بانوان است؛ رخدادی که برای نخستین بار در استان اتفاق افتاده است.
پاکدامن، با بیان اینکه استان قزوین از نظر جمعیت سازمانیافته ورزشی نسبت به جمعیت خود، رتبه دوم کشور را کسب کرده است، افزود: این استقبال پرشور مردم، وظیفه ما را سنگینتر میکند. با وجود محدودیتهای زیرساختی نسبت به استانهای همجوار، تلاش شده با حمایت بخش خصوصی و افتتاح باشگاههای ورزشی، به ویژه برای بانوان، این روند رو به رشد حفظ شود.
پاکدامن همچنین به حمایتهای مدیریت کلان استان، استاندار و شهرداری در حوزه زیرساختها و فضاهای ورزشی اشاره کرد و گفت: همکاری و همافزایی بین دستگاههای مختلف از جمله اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاهها، نقش مهمی در دستیابی به این آمار داشته است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان، همایشهای پیادهروی را نمادی از ظرفیت بالای استان در این حوزه دانست و بر لزوم استفاده از این پتانسیل تاکید کرد.
وی رویکرد وزارت ورزش و جوانان در تغییر رویکرد اهدای جوایز از تشویقهای مقطعی به سمت ترغیب فعالیتهای ورزشی و ارتقای فرهنگ سلامت را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که با فرهنگسازی مستمر، شاهد حضور پررنگتر شهروندان در همایشها و رویدادهای ورزشی باشیم.
سهشنبههای بدون خودرو در قزوین نیازمند احیای فرهنگی است
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به طرح “سهشنبههای بدون خودرو” در استان، بر لزوم توجه و فرهنگسازی بیشتر برای گسترش این حرکت تاکید کرد و گفت: با توجه به ویژگیهای شهر قزوین که هنوز به معنای واقعی کلانشهر نشده، امکان استفاده از دوچرخه در معابر عمومی بیشتر از شهرهای بزرگ وجود دارد و میتوان با تمرکز بیشتر، این موضوع را گسترش داد.
وی با بیان اینکه گروه “سهشنبههای بدون خودرو” همچنان فعال است و برنامههای خود را به صورت هفتگی برگزار میکند، افزود: نیاز است که اهمیت این طرح مجدداً به جامعه یادآوری شود تا گروههای هدف بیشتری جذب شوند.
پاکدامن همچنین به جایگاه خوب رشته دوچرخهسواری در استان اشاره کرد و گفت: با همکاری شهرداری، مسیرهای جدید پیادهروی در حال تعبیه است و در بخش قهرمانی نیز، مدالآوران شایستهای در اردوهای ملی حضور دارند که نویدبخش موفقیتهای آینده در بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی است.
در ادامه، پاکدامن به حضور نمایندگان استان در رویدادهای ورزشی پیش رو اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۲۵۰ ورزشکار، مربی، داور و سرپرست از استان قزوین در اردوهای تیم ملی دعوت شدهاند و حدود ۱۱۰ نفر از آنها در مسابقات برونمرزی حضور یافته و مدالهای رنگینی کسب کردهاند.
وی افزود: برای مسابقات جوانان بحرین، پاسیفیک و کشورهای اسلامی ریاض، هنوز لیست نهایی اعلام نشده، اما در حال حاضر ۳۰ نماینده ثابت از استان حضور دارند که تلاش میشود این تعداد با پیگیری هیئتها و اداره کل ورزش و جوانان، در بالاترین حد ممکن حفظ شود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان با تشریح برنامههای استعدادیابی این اداره، از پوشش گروههای سنی مختلف از بدو تولد تا شش سالگی خبر داد و گفت: این برنامهها با همکاری نهادهایی، چون مدارس، مهدکودکها و دانشگاهها اجرا میشود.
وی به اهمیت توجه به رشتههای پارا و حمایت از جانبازان، توانیابان، نابینایان، ناشنوایان و بیماران خاص اشاره کرد و افزود: جلسات متعددی با اداره آموزش و پرورش برگزار شده تا از ظرفیت مربیان و معلمان متخصص در این حوزه بهرهمند شویم.
پاکدامن در خصوص فرآیند استعدادیابی توضیح داد: پس از شناسایی اولیه استعدادها، مشخصات آنها در سامانه ثبت شده و ارزیابیهای تخصصی صورت میگیرد. نفرات مستعد در قالب تیمهایی مانند المپیاد استعدادهای برتر در رقابتها شرکت میکنند.
وی به عنوان نمونه به قهرمان دختر دوچرخهسواری اشاره کرد که پس از شناسایی در سنین پایین، اکنون عضو تیم ملی جوانان است و تعداد زیادی از قهرمانان استان نیز در رشتههایی، چون وزنهبرداری، قایقرانی و تکواندو، با سرمایهگذاری و حمایت مستمر، برای حضور در رویدادهای مهمی، چون بازیهای آسیایی و المپیک پرورش داده میشوند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان به وضعیت تیمهای ورزشی استان در سطح اول کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر تیم شمس آذر در لیگ برتر فوتبال، تیم گلبرگ تاکستان در فوتسال بانوان و نمایندگانی در لیگ برتر دوچرخهسواری داریم.
پاکدامن با اشاره به حضور ۱۴ تیم از استان در لیگهای مختلف از دسته چهار تا برتر، بر لزوم جذب حامیان مالی بیشتر تاکید کرد و یادآور شد که به دلیل نبود اسپانسر، بسیاری از بازیکنان مستعد استان در رشتههایی، چون هندبال و والیبال، در خارج از استان فعالیت میکنند.
وی همچنین به حضور ورزشکاران قزوینی در رشتههای والیبال، بسکتبال و دومیدانی در لیگهای برتر کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل نبود حامیان مالی کافی در استان، بسیاری از این ورزشکاران مجبور به فعالیت در تیمهای سایر استانها هستند.
پاکدامن بر لزوم تشکیل اتاق فکر برای تدوین برنامههای حمایتی مالی تاکید کرد و از استاندار و معاونین ایشان و همچنین شهرداریها بابت مساعدت در حضور تیمهایی، چون شمس آذر، پردیس و گلبرگ تاکستان در لیگ برتر قدردانی کرد.
وی اهمیت این حضور را در ایجاد نشاط اجتماعی، جذب تماشاگران بومی و غیربومی، رونق گردشگری ورزشی و ایجاد چرخه درآمدی برای استان دانست و اعلام کرد که از ابتدای سال جاری، حدود ۴ هزار نفر از طریق رویدادهای ورزشی به عنوان توریست ورزشی میزبانی شدهاند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان، پتانسیل بالای صنعت و ورزش استان را دو عامل کلیدی برای دستیابی به قهرمانان فراملی و موفقیت در لیگهای مختلف عنوان کرد و گفت: حلقه مفقوده اصلی، عدم برقراری ارتباط تنگاتنگ با حوزه صنعت برای جذب حامیان مالی است.
وی نزدیکی به پایتخت را فرصتی مغتنم دانست که شرکتها میتوانند با ایجاد ظرفیتهای تشویقی، حمایت مالی خود را به تیمهای استانی اختصاص دهند.
پاکدامن در خصوص ورزش بانوان اظهار داشت: نگاه به این حوزه نسبت به سالهای گذشته بسیار بهبود یافته است، اما نیازمند حمایت رسانهها و فضای مجازی برای معرفی و دیده شدن بیشتر فعالیتهای بانوان هستیم تا جذب مخاطب برای لیگهای بانوان افزایش یابد.
وی همچنین به وضعیت پروژههای ورزشی استان اشاره کرد و گفت: ورزشگاه ۶ هزار نفری و پیست دومیدانی، دو پروژه سنگین با پیشرفت ۳۵ تا ۴۰ درصد هستند که نیازمند توجه ویژهای برای تکمیل میباشند.
گزارش فعالیتهای ورزشی و جوانان قزوین در هفته دولت؛ ۴ چمن مصنوعی افتتاح شد
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین از افتتاح چهار زمین چمن مصنوعی در شهرستانهای تاکستان و البرز و همچنین برگزاری رویدادهای ملی و استانی در حوزه ورزش و جوانان در ایام هفته دولت خبر داد.
پاکدامن، افزود: این پروژهها شامل سه چمن در روستاهای ولازجرد، کهک و داکان شهرستان تاکستان و یک چمن مصنوعی در روستای شهیدآباد شهرستان البرز است.
وی افزود: در حوزه جوانان نیز، برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان و میزبانی رویدادهای متعدد کشوری در دستور کار قرار گرفت.
پاکدامن با اشاره به استقبال خوب ورزشکاران از این رویدادها، به مسابقات شطرنج با حضور بیش از ۴۲۰ شرکتکننده و مسابقات والیبال زیر ۱۴ سال پسران با حضور بیش از ۴۰۰ نفر اشاره کرد و گفت: رویدادهای متنوع دیگری نیز در سطح استان شکل گرفت که شامل میزبانی مسابقات لیگی نیز میشد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، ارتقاء شور و نشاط در میان هماستانیهاو افزایش مشارکت فعال در رویدادهای ورزشی، چه در بخش قهرمانی و چه همگانی، بوده است.
وی در این راستا به برگزاری همایشهای پیادهروی متعدد در اقصی نقاط استان، شهرستانها و روستاها اشاره کرد.