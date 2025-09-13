پخش زنده
اردوی دو روزه توانمندسازی ۵۰۰ کادر نوجوان کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم در راستای تربیت نیرو برای آینده انقلاب اسلامی امروز در اردوگاه ملاصدرا آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر ستاد کانونهای مساجد استان امروز در آغاز بکار اردوی توانمندسازی کادر نوجوان کانونهای مساجد که در اردوگاه ملاصدرا در حال برگزاری است، با اشاره به رسالت ذاتی مساجد در تربیت نسل جوان مؤمن و انقلابی، به تبیین ابعاد مختلف طرح «کادر نوجوان» پرداخت.
حجتالاسلام محمدرضا حیدری با بیان اینکه درخت تنومند کادر نوجوان امروز ثمر داده است، گفت: در راستای وظیفه ذاتی مساجد در تربیت نیروهای متعهد و انقلابی، کانونهای فرهنگی هنری مساجد حدود سه سال است که طرحی با عنوان کادر نوجوان را پایهگذاری کردهاند. این طرح با هدف هویتبخشی، مسئولیتپذیری و نقشآفرینی نسل نوجوان، بهویژه متولدین دهههای هشتاد و نود، طراحی شده و تاکنون به نتایج بسیار خوبی دست یافته است.
مدیر کانونهای مساجد قم در ادامه گفت: اساس این طرح، بر شخصیتدهی به نوجوانان در بستر مسجد است؛ یعنی نوجوانی که از همین سن مسئولیتپذیر میشود، نقش میپذیرد و در چارچوب مسجد رشد میکند. امروز بهوضوح دیده میشود که نهالی که سه سال پیش کاشته شد، اکنون به درختی تنومند تبدیل شده و ثمرات آن در حال نمایان شدن است.
حجت الاسلام حیدری با اشاره به مراحل عملیاتی طرح گفت: اکنون به مرحلهای رسیدهایم که نوجوانان پس از طی دورههای آموزشی و ارزیابی، وارد عملیات کارورزی میشوند. این کارورزی در قالب اردوهای ماموریتمحور تابستانی برگزار میشود که در آن، اعضای کادر نوجوان در موقعیت واقعی مدیریت، برنامهریزی و اجرای فعالیتها قرار میگیرند.
وی تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که نوجوان صرفاً یک مخاطب نباشد، بلکه یک عنصر فعال، تصمیمگیر و مسئول در مسجد باشد. این فرآیند، تمرینی واقعی برای ساختن نسل آینده انقلاب است که از بستر مسجد عبور می کند.
مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان همچنین با اشاره به نحوه ارزیابی کادر نوجوان گفت: برای داوری دقیق و شفاف، یک فرم ارزیابی تخصصی طراحی شده که مبنای اصلی انتخاب و صدور حکم برای کادر نوجوان است. این فرم شامل ۱۴۰ نمره است و بر اساس عملکرد واقعی نوجوانان در بخشهای مختلف، از جمله مسئولیتپذیری، مهارتهای ارتباطی، توان اجرایی و میزان مشارکت، تکمیل میشود.
حجت الاسلام حیدری افزود: در همین اردو، پس از انجام ارزیابیهای میدانی، نمره نهایی افراد مشخص میشود و برای آنهایی که شرایط لازم را احراز کنند، حکم مسئولیت صادر خواهد شد. به این ترتیب، کادر نوجوان میتواند بهصورت رسمی فعالیت خود را در مسجد آغاز کند و در طول برنامهها از حمایتهای لازم نیز برخوردار شود.
وی با بیان اینکه این طرح تنها یک برنامه تربیتی نیست، بلکه یک آزمون عملی برای آیندهداران مسجد است، تصریح کرد: هدف این است که راستیآزمایی صورت گیرد و مشخص شود که نوجوانانی که امروز در اردو حضور دارند، چگونه میتوانند یک برنامه را از صفر تا صد اجرا و مدیریت کنند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد قم ابراز امیدواری کرد: با استمرار این طرح، آینده فرهنگی و انقلابی مساجد در اختیار نسلی قرار گیرد که در دل مسجد رشد کرده و در سایه تربیت مسجدی، تبدیل به مدیران آینده کشور شوند.
این اردو در دو بخش خواهران و برادران در دو روز متوالی برگزار می شود.