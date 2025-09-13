دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد: هر چه مهارت افراد در عمل به وظایف شرعی بیشتر باشد، نتایج بهتری برای پیشگیری از آسیب‌ها به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام عباسعلی مهدی نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری دوره‌های مختلف برای آمران و ناهیان در استان گفت: این افراد در قالب برگزاری دوره‌های مختلف، با رسالت و نحوه وظایف خود آشنا شدند. هر چه مهارت افراد در عمل به وظایف شرعی بیشتر باشد، نتایج بهتری برای پیشگیری از آسیب‌ها به همراه دارد.

وی درباره اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: در سال‌جاری ۸۰ نفر از آمران به معروف در سطح شهرستان وظایف خود را در چارچوب مقررات با همکاری سایر نهاد‌ها و تشکل‌ها انجام دادند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: امسال ۱۲ هزار مورد تذکر زبانی برای رعایت مسائل شرعی از سوی آمران به معروف استان به شهروندان داده شده است.

مهدی نیا تصریح کرد: در راستای بهره‌گیری هرچه بیشتر و بهتر از ظرفیت فناوری و دانش روز، برنامه موبایلی «سو» آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و تمامی گزارش‌های ثبت شده از سوی شهروندان پس از بررسی به دستگاه‌های مسئول ارسال و پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.