چهارمحال و بختیاری میزبان گردشگرانی از گوشه و کنار کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، هوای پاک و دلنشین تابستان، وجود ۸۰۰ جاذبه گردشگری، تاریخی، ورزشی و مذهبی و قرار گرفتن این استان در مسیر ارتباطی فلات مرکزی ومحل اتصال استانهای مرکزی به جنوبی موجب حضور گردشگران و اقامت آنان در چهارمحال و بختیاری شده است.
تنوع سوغات از جمله صنایع دستی همچون گلیم، دست بافتههای نمدی، فرش، گبه، خاتم و محصولات باغی همچون گردو و بادام، سبزیهای کوهستانی و انواع نانهای سنتی بر جاذبههای استان افزوده است.