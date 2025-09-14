به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، هوای پاک و دلنشین تابستان، وجود ۸۰۰ جاذبه گردشگری، تاریخی، ورزشی و مذهبی و قرار گرفتن این استان در مسیر ارتباطی فلات مرکزی ومحل اتصال استان‌های مرکزی به جنوبی موجب حضور گردشگران و اقامت آنان در چهارمحال و بختیاری شده است.

تنوع سوغات از جمله صنایع دستی همچون گلیم، دست بافته‌های نمدی، فرش، گبه، خاتم و محصولات باغی همچون گردو و بادام، سبزی‌های کوهستانی و انواع نان‌های سنتی بر جاذبه‌های استان افزوده است.