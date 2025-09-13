به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در آیین افتتاح آموزشگاه ۱۲ کلاسه شهید آیت الله آل هاشم در شهر سهند اظهار کرد: ابتکاری که از سوی دکتر پزشکیان در حوزه عدالت آموزشی آغاز شده در استان با سرعت در حال انجام است و توسعه فضا‌های آموزشی ایمن و با کیفیت را هدف قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: باید از نظر کیفیت و محتوای آموزشی نیز به طرف مدارسی برویم که مصداق واقعی شعار هر مدرسه‌ای که باز می‌شود، در زندانی بسته می‌شود باشد.

سرمست گفت: البته مدارسی که تاسیس می‌شود باید مهارت‌های زندگی را به دانش آموزان آموزش دهند و این مدارس نیاز امروز جامعه است.

وی به افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه شهید آیت الله آل هاشم اشاره و اظهار کرد: انتظار می‌رود این هنرستان با هدایت مربیان و حمایت والدین مهارت لازم را به دانش آموزان آموزش دهد تا در جامعه نقش پذیری و آینده کشور را در جهت رشد و بالندگی تضمین کنند.

وی همچنین با اشاره به رتبه نخست کشوری استان از نظر پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی تا شهریور ماه امسال بر لزوم حفظ این رتبه تاکید کرد و افزود: از اداره کل نوسازی مدارس استان انتظار می‌رود تا به وعده خود مبنی بر تحویل ۶۴۶ کلاس درس از آغاز نهضت توسعه عدالت آموزشی تا مهر ماه امسال عمل کند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر رفع مشکلات شهرک نور شهرستان اسکو تاکید کرد و از فرماندار شهرستان و معاونت عمرانی استانداری خواست تا به این مشکلات رسیدگی کند.

گفتنی است هنرستان ۱۲ کلاسه شهید آیت الله آل هاشم با زیربنای یک هزار و ۷۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی ساخته شده است و هدف از اجرای این پروژه توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن محیطی استاندارد برای رشد علمی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان عنوان شده است.